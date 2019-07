Libération de Khalifa Sall : « les conditions sont réunies », selon Serigne Mbaye Thiam Khalifa Sall, pourrait bien bénéficier d’une grâce présidentielle. Du moins, si l’on en croit Serigne Mbaye Thiam, ministre de l’Eau et de l’Assainissement.

« Karim Wade a été condamné, il a eu une grâce pour des montants beaucoup plus importants. Khalifa Sall était dans la coalition, il fait partie de ceux qui ont contribué à la victoire de 2012, je pense que compte tenu de la situation, les conditions sont réunies pour qu’il puisse bénéficier d’une grâce ». c’est, en effet, ce qu’a déclaré Serigne Mbaye, ce dimanche dans l’émission Jury du dimanche d’Iradio.

« Le président de la République, lors de l’ouverture du dialogue, a indiqué qu’une fois que les procédures sont terminées, cette question sera examinée. Maintenant, ce sont des questions de discussions que Tanor lui-même, a eu avec le président de la République », a-t-il rappelé.

« Tanor lui-même s’est exprimé sur la question, en disant qu’il souhaitait que Khalifa Sall soit libéré », a-t-il encore dit.



