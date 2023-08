Libération de Ousmane Sonko : La confession surprenante de Barthélémy Dias

Barthélémy Dias parle de Ousmane Sonko. Actuellement en prison, le leader de Pastef peut compter sur son désormais ex allié à Yewwi Askan Wi.



Barthélémy Dias a une fois de plus, évoqué sa relation avec Ousmane Sonko. Le maire de Dakar témoigne de son amitié envers le leader de Pastef. « Celui que j’appelais hier mon frère, l’est encore aujourd’hui. Il a une place dans mon cœur », avance-t-il.



« Nous pouvons ne pas avoir la même vision des choses, puisque moi, je crois au travail et au dialogue, pas au « gatsa gatsa », mais cela ne change pas le fait que je l’apprécie », a déclaré le maire de Dakar. « Ils l’ont mis dans le pétrin. Je serai de ceux qui vont le sortir de prison », a-t-il ajouté.













Senenews