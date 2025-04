Libération de la première cohorte des Policiers Volontaires de la 7e génération : Une décision du Ministre de l’Intérieur notifiée aux unités concernées

Dans une note officielle adressée à l’État-major, aux Commandants de Groupes et Sous-groupes opérationnels, aux responsables de la CCS, du CI ainsi qu’aux chefs de bureau de l’état-major, il est précisé que cette libération intervient conformément à la décision N°000264 du Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, jointe en annexe et contenant la liste nominative des personnels concernés.



Le Directeur du GMI par intérim, a insisté sur la nécessité pour chaque entité concernée, de prendre toutes les diligences requises pour procéder à la notification, selon la procédure réglementaire en vigueur.



Il a également souligné l’importance de préparer les actes ou procès-verbaux de notification et de les transmettre dans les meilleurs délais, au secrétariat de l’État-major de la Direction.



Cette mesure marque une étape importante dans le parcours des Policiers Adjoints Volontaires concernés, dont le service prend officiellement fin, selon les dispositions administratives en vigueur.