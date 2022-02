Libération des 7 otages: L'armée prend acte et dément les "allégations" du Mfdc

L’armée a pris acte de la libération des otages, en confirmant que ces derniers se trouvent en bonne santé. « Auparavant, une mission conjointe de vérification de la Cedeao, des Forces de défense et de sécurité gambiennes et du Détachement sénégalais en Gambie, avait pu confirmer que l’attaque de notre contingent s’était bien déroulée en territoire gambien, contrairement aux allégations propagandistes du Mfdc relayées par des médias numériques », a indiqué la Direction de l’information et de relations publiques des armées (Dirpa), qui a salué «l ’élan de solidarité patriotique et spontané manifesté aux armées par nos concitoyens ».



Aussi, les armées « restent plus que jamais déterminées à préserver l’intégrité du sanctuaire national, à poursuivre la lutte contre les trafics illicites et à participer aux initiatives régionales de maintien de la paix », renseigne le communiqué parcouru par "Libération" online.

