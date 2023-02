Libération des détenus politiques : Frapp organise une marche, ce mercredi Le Front pour une Révolution Anti-impérialiste, Populaire et Panafricaine (Frapp) organise, ce mercredi 15 février 2023, une marche pour exiger la libération des prisonniers politiques.

La manifestation qui va débuter à 15 heures au stade Iba Mar Diop, va prendre le départ devant les locaux du ministère de la Culture.



Frapp veut la libération de Hannibal Djim, un membre de son collectif arrêté la semaine dernière par des éléments du Commissariat central. Il exige la mise en liberté du rappeur Nitt Doff, d’Amy Dia, de Mamadou Seck, de Ndongo Diop Taif et de tous les autres détenus politiques.



Le Frapp a tenu une conférence de presse en présence plusieurs organisations et personnalités citoyennes et politiques. Il a profité, de l’occasion, pour appeler à la mobilisation pour soutenir le groupe Walfadjiri, qui sera en sit-in ce vendredi pour dénoncer la suspension du signal de sa chaîne de télévision.









