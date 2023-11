Libération des détenus politiques : Une marche pacifique prévue le 10 novembre prochain

Elles ne lâchent toujours pas l'affaire. Les organisations de familles de détenus politiques, continuent de maintenir la pression sur l'Etat. En ce sens, le Cadre d'unité d'action pour la libération des détenus politiques a déposé, hier, une lettre d'information à la préfecture de Dakar, pour une marche pacifique.



D'après "L'As", elle est prévue pour le vendredi 10 novembre 2023. La procession devrait partir du rond-point Liberté 5, pour prendre fin au rond-point Jet d'Eau. Cette marche vise à demander la libération immédiate et inconditionnelle, de tous les détenus politiques. Le cadre qui réunit entre autres organisations, l'appel des Linguère de la paix et la justice, le Chemin de la Libération, le Collectif des Familles des détenus et les Femmes en blanc, a, à cet effet, lancé un appel pressant à tous les citoyens conscients, à se mobiliser et à se joindre massivement à lui.