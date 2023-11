Libération immédiate d'Ousmane Sonko: Le Collectif des cadres casamançais, écrit à Macky Sall

Ousmane Sonko peut compter sur le soutien de taille du Collectif des cadres casamançais. Pierre Atepa Goudiaby et Cie ont adressé une lettre au Président Macky Sall ,pour l’inviter à libérer immédiatement le maire de Ziguinchor.



,«[ ...] Dans quelques mois, le Sénégal, notre vaisseau commun, va vivre un événement dont seront fiers nos ancêtres, tout autant qu’il constituera une source d’inspiration pour les générations futures. Excellence Monsieur le Président de la République, vous allez céder votre fauteuil à un autre fils du pays, qui aura la confiance de nos compatriotes. Vous avez décidé de ne pas vous représenter à votre succession, après douze ans passés à la tête de l’État.



Plus qu’un acte politique, il s’est agi d’un geste moral fondé sur le respect de la parole donnée, qui magnifie et grandit davantage notre pays, cité toujours en exemple, dans le cœur et l’esprit des autres peuples du monde. L’élection présidentielle du 25 février 2024, qui demeure une étape importante de la vie de notre Nation, appelle un jeu démocratique inclusif » écrit Pierre Goudiaby Atépa, au nom du Collectif, relate "Le Témoin".



Le célèbre architecte ajoute à l’endroit du Président Macky Sall, que « p our être parfaite, cette destinée unique implique une symphonie qui associe Ousmane Sonko, dont l’état de santé actuel en détention nous préoccupe très vivement. Monsieur Ousmane Sonko est membre du Collectif des Cadres Casamançais d’une part, et maire d’autre part, de Ziguinchor, la capitale de la Région. Aussi, le Collectif appelle-t-il à sa mise en liberté immédiate ainsi qu’à celle des autres détenus, pour apaiser le climat social. Ousmane Sonko est certes un adversaire, mais il reste et demeure votre frère et non votre ennemi », assure Pierre Goudiaby Atépa. « Excellence, Monsieur le président de la République, c’est dans cet esprit que le CCC vous lance un appel, pour écrire un nouveau chapitre de la démocratie sénégalaise », concluent les cadres casamançais.