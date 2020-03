Libéré après 3 mois de prison : Nio Lank célèbre la bravoure de Guy Marius ce samedi Libéré de prison la semaine dernière après trois mois passés au Camp pénal, pour une marche non autorisée contre la hausse du prix de l’électricité, Guy Marius Sagna sera fêté ce samedi matin à 10h par le collectif Nio Lank, au restaurant «Le Relais», pour saluer sa bravoure et expliquer aux populations le sens du combat de l’activiste, rapporte "Les Echos".

