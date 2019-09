Libéré de prison : Adama Gaye solde ses comptes et promet de poursuivre en justice Madiambal Diagne

Liberté de prison hier, le journaliste Adama Gaye solde ses comptes. Il s’est violemment, pris à ses détracteurs et menace même, de poursuivre en justice Madiambal Diagne pour diffamation.



Madiambal avait soutenu l'avoir vu au Caire, lors de la finale de la Can 2019 avec des Algériens. Ce Dans l’interview accordé à l’Observateur, soutenant que Madiambal va répondre de sa déclaration, précise qu’il était avec des Égyptiens et le Haut-Commissaire adjoint de l’Omvs.



