Libéré, le fils de Mariama conduisait un véhicule du Palais

Cheikh Sonhibou Mbaye, fils du fils du nouveau ministre de la Formation professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Insertion Mariama Sarr est dans la tourmente



C. S. Mbaye, la vingtaine, a été arrêté par la police de Dieuppeul après avoir fauché avec sa voiture un motard sur la Vdn. Pris de panique, il ne s’est pas arrêté et a accéléré pour s’éclipser. Mais il sera pris en chasse par plusieurs motos.



Dans sa course effrénée, C. S. Mbaye aurait heurté d’autres véhicules et un autre scootériste. Et n’eût été l’intervention rapide des policiers du commissariat de Dieuppeul, le fils du ministre Sarr aurait été lynché.



Aux dernières nouvelles, il a recouvré la liberté. Placé en garde à vue à la police de Dieuppeul hier, vendredi, après qu’il a pris la fuite après avoir fauché un motard sur la VDN, il a été libéré sur convocation quelques heures plus tard.



D’après Libération, qui donne l’information, il doit se présenter lundi prochain à la police. Pendant ce temps, rapporte le journal, sa victime est dans le coma. La même source indique qu’une deuxième personne qu’il a heurtée dans la fuite est «sérieusement blessée».

Avec Rewmi