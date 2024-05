Liberté 1 / L'épouse d'un diplomate tente de mettre fin à ses jours : Le film de l'intervention de la police et de la BIP

N'eût été l'intervention et la perspicacité des éléments du commissariat de Dieuppeul, l'épouse d'un diplomate congolais allait se suicider à l'aide d'un couteau. R. N. s'est retranchée dans l'appartement, en fermant toutes les issues. Elle a menacé de se trancher la gorge, si quelqu'un s'approchait de la porte.



D'aprés le récit de "Seneweb", désemparé, le mari, un diplomate congolais [...], a débarqué jeudi dernier vers 20 h, dans les locaux de la police de Dieuppeul. Il a confié au limier en chef que sa femme, en état dépressif, a menacé de mettre fin à ses jours.



Séance tenante, le commissaire et ses hommes se sont rendus à la résidence sise à Liberté 1. Sur place, ils ont aperçu à travers des trous, l'épouse du diplomate avec un couteau à la main. D'autres armes blanches étaient posées sur une table. La dame était agitée, détaille la même source.



Le commissaire a tenté de dissuader la dame âgée d'une cinquantaine d'années. Après quelques heures de négociations, R. N. est restée intransigeante. C'est à ce moment que le commissaire a sollicité l'intervention de la Brigade d'intervention polyvalente (BIP), dont la dextérité de ses hommes, a fait éviter le pire. Car la dame avait déjà commencé à se trancher la gorge.



Maîtrisée, elle a été évacuée à l'hôpital Fann avec des blessures par les sapeurs-pompiers, en compagnie des policiers.



Les riverains de Liberté 1 ont ovationné et remercié la police, qui a sauvé l'épouse du diplomate congolais.





