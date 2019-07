Liberté 6 Extension: Les habitants toujours sans eau, interpellent la SDE

Rédigé par leral.net le Dimanche 28 Juillet 2019 à 23:01

Alors que les habitants de Dakar semblent oublier la pénurie d'eau, ceux de Liberté 6 extension continuent de vivre ce calvaire. Depuis plus de depuis plus deux ( 2) mois, ils font face à un manque criard du liquide précieux. « Nous vivons ce ballet de citernes au niveau de la cité panoramique à Liberté 6 extension pour nous approvisionner en eau depuis plus 2 mois. On reste fréquemment 3 à 4 jours par semaine sans aucune goutte d'eau les robinets. Devant cette situation délétère la SDE n'a pas trouver mieux que de nous informer par communiqué de presse que c'est liée à une augmentation de la consommation à cette période de chaleur. Juste une question : On a vécu combien de périodes canicule à Dakar sans perturbation de la distribution d'eau? », fait remarquer un habitant de ce quartier, manifestant son indignation sur une page Facebook.



