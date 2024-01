Liberté d’expression : La section Synpics Gfm dénonce les intimidations contre Babacar Fall

Dans un commentaire fait dans l’édition de midi d’hier, sur RFM, notre confrère Babacar Fall a émis son opinion sur la gouvernance du régime du Président Sall. Cependant, depuis ce commentaire, il fait l’objet d’un harcèlement constant de la part d’individus non identifiés. Les insultes, les appels au lynchage et les menaces de mort, fusent de toutes parts, inondant son téléphone de messages hostiles, nous apprend "Le Témoin".



Face à cette situation alarmante, la section Synpics GFM a exprimé fermement son indignation et condamné ces actes, qui n’honorent en rien notre pays. Selon les confrères de la section Synpics de GFM, il s’agit d’une violation flagrante de la liberté d’expression, un droit protégé par la Constitution de la République du Sénégal. Ils déplorent également que, sous de faux prétextes, les soutiens du régime cherchent à étouffer la voix des journalistes. Ils assurent que, malgré ces intimidations, la presse sénégalaise continuera de remplir son devoir d’informer la population sur l’état de la gouvernance du pays, sans se soucier des fervents partisans du régime. La section Synpics GFM adresse également un appel pressant aux autorités du pays, en particulier au chef de l’État, qui est le garant de notre sécurité. Elle exige que des mesures immédiates soient prises pour mettre un terme à ces intimidations, qui ternissent l’image d’un régime réputé pour sa gouvernance.



Faute de réaction, ils tiendront le gouvernement pour responsable de tous les dangers qui pourraient survenir à notre confrère. Dans cette période troublée, la section Synpics GFM demeure pleinement engagée dans la défense de la liberté d’expression et soutient fermement ses collègues journalistes face à ces pressions injustes. Elle continue à croire en la capacité de notre pays à respecter les principes démocratiques et les droits fondamentaux de chaque citoyen