Liberté de la presse : Article 19 dénonce des violations flagrantes « Beaucoup d’atteintes à la liberté de la presse sont notées depuis la Covid-19. Les violences exercées sur des journalistes et des maisons de presse depuis cette pandémie se sont poursuivies et ont pris différentes formes lors de manifestations publiques » L’Etat de Sénégal ne respecte pas les droits humains, selon Alfred Bulakali de Article 19.

Rédigé par leral.net le Samedi 12 Août 2023 à 11:55 | | 0 commentaire(s)|

Par ailleurs, Alfred Bulakali a relevé qu’on « est dans un environnement où il est opportun de se demander si le journaliste peut exercer son métier en toute tranquillité ».



Il trouve que, « les autorités doivent redoubler d’efforts pour une liberté de presse sans crainte. La liberté de la presse a besoin de lois fortes il est important de réformer le Code de la presse et les organes de régulation».



Mieux , ajoute-t-il, « il est important de mettre fin aux délits de presse et la diffamation qui ont été parfois à l’origine de la convocation de plusieurs journalistes. Que les opinions exprimées dans le cadre de l’exercice du métier de journalisme ne soient pas criminalisés. Les médias doivent aussi respecter les règles de déontologie »



sudquotidien.sn



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook