Liberté provisoire: «Kilifeu » et Simon édifiés demain

Lundi 15 Novembre 2021

Landing Mbessane Seck "Kilifeu" et Simon Niaga Kouka seront édifiés sur leur sort demain. En effet, la Chambre d’accusation se penchera, demain 16 novembre 2021, sur l’appel introduit par leurs conseils à la suite du refus du juge du deuxième cabinet de leur accorder une liberté provisoire. Ce qu’il avait sollicité après leurs auditions dans le fond.



Dans le cadre de cette affaire, Kilifeu et «X »- pour inconnu à identifier-sont visés pour corruption, tentative de faux dans un document administratif et tentative de trafic de migrants. Pour sa part, Simon est sous le coup d’une inculpation pour tentative de trafic de migrants et complicité d’usage de faux.



D'après "Libération" online qui donne la nouvelle, Thierno Amadou Diallo, l’homme à l’origine du scandale, a été, lui, inculpé pour complicité de corruption, complicité de tentative de faux, usage de faux document administratif et complicité de trafic de migrants.



A noter que Kilifeu a été extrait de prison il y a de cela quelques jours, pour être interrogé à la Division spéciale de cybersécurité (Dsc). Face aux enquêteurs, il avait confirmé les termes de sa plainte déposée contre Thierno Amadou Diallo et le site Leral, pour collecte illicite et diffusion de données à caractère personnel.

