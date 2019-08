Liberté provisoire pour Guy Marius Sagna: Le Doyen des juges rejette la demande

La demande de mise en liberté d’office introduite pour le compte de Guy Marius Sagna, a été rejetée ce jeudi, par le Doyen des juges d’instruction du Tribunal de Grande instance de Dakar. D’après lui, l’activiste n’a pas encore été entendu sur le fond de son dossier.



Les faits sont graves et sa libération, insiste-t-il, pourrait troubler l’ordre public. Mais les avocats de l’activiste, Guy Marius Sagna refusent de baisser les bras et promettent de saisir la Cour d’Appel de Dakar.



A titre de rappel, l’activiste, Guy Marius Sagna a été placé sous mandat de dépôt le vendredi 19 juillet pour « fausse alerte au terrorisme », trois jours après son interpellation, suite à la publication d’un communiqué de presse de « Frapp France Dégage » du 15 juillet, intitulé « La France prépare un attentat terroriste au Sénégal ».



C’est suite à une dénonciation relative à la présence militaire française. Ledit collectif avait fait une liaison entre la présence de ces militaires et l’augmentation des actes de terrorisme.







