Libre-échange- Ndongo Samba Sylla, économiste: « L’investissement d’infrastructures routières profiterait beaucoup plus au continent africain » La, libre-échange, interprétée dans le sens du panafricanisme est loin d’être conforme à ce qu’on est en train d’assister. L’économiste, Ndongo Samba Sylla, approché par Sud FM, constate qu’il y a une erreur dans la démarche et beaucoup de limites avec la zone de libre-échange. D’abord, il a relevé le fait que les africains n’ont pas encore la monnaie de leur commerce.



Et, pour l’union, estime-t-il, il faut résoudre l’équation politique des pays africains, perturbés par des guerres internes et autres, avant de s’attaquer à la résolution ou à la suppression des tarifs douaniers. « Le commerce africain ne peut pas se développer avec l’utilisation du dollars et du FCfa dans son commerce avec l’extérieur. La mise en place des tarifs douaniers communs ne règle pas la question », a-t-il relevé.







D’après l’expert, la FMI a même dit qu’il serait mieux de développer les infrastructures routières, au lieu d’insister sur le libre-échange économique. Puisque, l’investissement pour le développement des infrastructures routières profiterait beaucoup plus au continent africain. Les priorités, regrette-t-il, doivent se trouver ailleurs, que dans la réalisation d’une zone de libre-échange.







