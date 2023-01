Libye: Un jeune Sénégalais vendu aux enchères

Il se nomme Thierno Mamadou et est originaire de Kodiam, dans la commune de Missirah (Département de Tamba). Parti à l'aventure, il y a juste un mois, le jeune garçon s'est retrouvé en Libye. C’est le début de son calvaire. Thierno est détenu par des personnes jusque-là non identifiées.



Sur une vidéo envoyée à sa famille, on entend la voix d'un homme, mais ses propos ne sont pas audibles. Il menace de le tuer. Pieds et mains liés, notre compatriote supplie ses ravisseurs de l'épargner. «C' était un conducteur de moto Jakarta dans notre commune. Ses ravisseurs réclament trois (3) millions Fcfa et sa famille n'a pas les moyens pour le faire libérer. Nous sollicitons une large diffusion afin que ce jeune soit sauvé», informe celui qui nous a filé la vidéo, rapporte L'As.