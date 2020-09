Libye - Un pompiste sénégalais tué d'une balle à bout portant Abdoulaye Baldé a été tué par balle en Libye. Le jeune sénégalais âgé de 29 ans travaillait dans une station à essence, quand il a eu une altercation avec un client sur les tarifs. Il sera abattu par ce dernier.

Rédigé par leral.net le Jeudi 10 Septembre 2020

«Il vendait dans une station quand un Monsieur est venu acheter de l’essence. Le gars lui a dit que le prix n’était pas le bon, mais Abdoulaye lui a rétorqué que c’est à ce prix que son patron lui a demandé de vendre. Le gars a dit que non, lui il ne va pas parler avec un noir qui le contredit. Il a sorti une arme et lui a tiré dessus», a expliqué un proche du défunt.



Le corps sans vie est actuellement entre les mains des hommes de tenue. Ces derniers ont déclaré qu’ils ne le mettraient à la disposition des proches qu’au bout de 3 jours.

De plus, la dépouille ne serait pas autorisée au rapatriement, expliquent toujours les proches du défunt.



