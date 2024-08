Licenciement «abusif» de deux journalistes de Senego: La Convention des reporters s’indigne contre les «pratiques moyenâgeuses» dans les Rédactions

La Convention des jeunes reporters du Sénégal (Cjrs) dit avoir été surprise d’apprendre le licenciement des journalistes Thierno Malick Ndiaye et Ankou Mawuegnegan Sodjago par la direction de Senego. Dans un communiqué, Migui Marame Ndiaye et ses camarades se sont indignés contre «ces pratiques moyenâgeuses, qui tendent à dénier tous droits aux travailleurs du secteur de la Presse», plongé dans une crise sans précédente.



La Cjrs reste convaincue que leur licenciement n’est que la résultante de leur engagement à défendre, contre vents et marrées, leurs droits et la dignité des travailleurs de leur entreprise en tant que délégué et secrétaire général du syndicat. Les jeunes reporters invitent l’État à «clarifier définitivement cette question des contrats de prestation de service, une pratique illégale institutionnalisée dans la plupart des rédactions». La structure entend commettre un avocat sur ce dossier de Senego.



Bes bi