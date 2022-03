Licenciement de 168 agents à Mbao : Abdoulaye Pouye attaque Abdou Karim Sall

À la mairie de Mbao, 168 agents réclament leurs salaires des mois de janvier et février au nouvel édile, Abdou Karim Sall. Ils ne demandent pas que le paiement de leurs salaires mais s’insurgent contre leur licenciement par le maire entrant qu’ils ont rencontré sans succès.



Cheikh Diaw, adjoint au maire Pouye fait partie des victimes. Face à cette situation, l’ex-maire de Mbao, Abdoulaye Pouye a tenu un point de presse pour, dit-il, apporter la réplique à son successeur. À l’en croire, les agents en question étaient régulièrement payés depuis 7 ans qu’il est à la tête de la mairie par des virements du trésor.



«En retenant leurs salaires qu’il va les payer par A ou B, Abdou Karim Sall remet en cause le travail de l’administration du trésor qui virait leurs salaires», a plaidé l’ex-maire. Abdoulaye Pouye de déclarer avec insistance que ces personnes sont des agents de la mairie.



Mieux pour Obama, «parmi eux se trouvent des employés du temps de la gestion des anciens maires, Babacar Pouye et Mamadou Seck qu’il a maintenus à son arrivée à la mairie en 2014».



Toujours selon le maire sortant de Mbao, «dans le lot de ces agents qui courent derrière leurs salaires, certains ont été approchés par le nouveau maire qui leur a payé leurs salaires et les a maintenus dans leurs fonctions». Et Pouye de poursuivre qu’il s’agit d’agents qui ont rejoint le camp de son successeur qu’il accuse de «procéder à du chantage politique».



Pour M. Pouye, c’est aussi «le même procédé qu’utilise Abdou Karim Sall contre les délégués de quartiers qui ne sont pas avec lui et à qui il a voulu priver d’émolument n’eût été leur détermination à lui faire face. Abdoulaye Pouye qui rassure les agents concernés qu’ils vont percevoir leur salaire, déplore également «l’attitude du maire Sall à l’égard du secrétaire municipal» qu’il essaie, selon lui «d’humilier».



L’ex-maire qui voit des soubassements politiques dans cette affaire, déclare être en mesure de répondre de sa gestion, non sans ajouter qu’il attend de pied ferme le nouveau maire sur toute actions qu’il entreprendra contre lui. L’ex-édile de Mbao précise apporter la réplique à son successeur qui a fait des sorties sur le sujet, en l’accusant au passage, de mauvaise gestion…



Pour rappel, lors de son explication sur ces 168 agents, Abdou Karim Sall a déclaré avoir réclamé à Abdoulaye Pouye, leurs contrats qui n’ont pas été versés dans les archives de la mairie, ni mentionnés dans le document de passation de service. Il a aussi fait cas d’un certain L. Diallo qui percevrait un salaire dans le lot des 168, alors qu’il n’en a pas le droit en tant que conseiller municipal.



Abdou Karim Sall qui réclame les documents comptables sur les états de paiement, accuse des agents de l’ancienne équipe municipale d’être empêtrés dans des mics-macs sur des autorisations de construire qui font l’objet d’une saisine de la gendarmerie.

