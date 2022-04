Licenciement du Directeur de l’hôpital de Louga : un lampiste parfait, selon Guy Marius L’activiste Guy Marius Sagna pense que le système de santé au Sénégal est en putréfaction avancée depuis des années. Par conséquent, il est d’avis que le Directeur de l’hôpital de Louga est le bouc émissaire ou un lampiste parfait. Pour le dirigeant de Frapp, le limogeage du directeur de l’hôpital de Louga ne vise qu’à calmer la fureur, l’indignation et la mobilisation populaires contre cette transformation des structures de santé publique en mouroir.

Rédigé par leral.net le Vendredi 15 Avril 2022 à 11:02 | | 1 commentaire(s)|

A l’en croire, le problème est plus grave, plus profond, plus structurel et dépasse la personne d’un directeur d’hôpital ou d’un hôpital. Selon lui, le fait de s’attaquer à un lampiste ne réglera rien. Et cela ne fait que montrer l’absence de volonté politique réelle de régler le grave cancer qui s’est emparé de tout notre système de santé et qui s’est métastasé dans toutes les structures de notre système de santé.



Guy Marius Sagna estime que cette situation est le résultat de responsabilités partagées mais différenciées. La plus grande responsabilité dans ce naufrage de la santé au Sénégal étant celle du Président Macky Sall et de son ministre de la Santé, accuse-t-il.

L’As



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook