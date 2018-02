Liga: A une semaine du PSG, l'Espanyol fait rechuter le Real Avec une équipe très remaniée (seulement cinq joueurs alignés à l'aller face au PSG), le Real Madrid s'est incliné sur la pelouse de l'Espanyol ce mardi, concédant un but à la dernière seconde (1-0).

Gros turn-over au Real

Sans Marcelo, Modric, Kroos (blessés), Casemiro (malade), ni Ronaldo, au repos, c'est un 4-2-3-1 inédit que Zinedine Zidane a concocté pour le Real Madrid sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone ce mardi (0-1), avec Gareth Bale seul en pointe. De l'équipe alignée à l'aller face au PSG, il n'a conservé que Navas, Nacho, Varane, Ramos et Isco. Et cette formation très remaniée, n'a pas brillé en Catalogne, mettant fin à une série de cinq victoires de rang, avec vingt buts marqués.



Benzema n'a rien changé

Entré à la 69e à la place d'Isco pour épauler un Gareth Bale en difficulté en 9, Karim Benzema n'a pas réussi à changer le cours d'une rencontre qui semblait promise au 0-0, malgré quelques bons contres de l'Espanyol et des offensives décousues des Madrilènes. Le Real s'est finalement fait cueillir à l'ultime seconde, sur une jolie reprise de Moreno (93e), scellant sa 5e défaite de la saison.



Grâce à cette victoire, l'Espanyol prend provisoirement douze points d'avance sur la zone rouge, et s'assure une statistique élégante: aucune défaite à domicile en Liga face au Real, au Barça et l'Atlético (en plus d'avoir fait tomber le Barça à l'aller en Coupe), une première depuis 20 ans.



"Un peu en arrière" pour Zidane

"Pour moi, ce n'est pas juste, a réagi Zidane après la rencontre. Nous ne méritions pas de prendre ce but, pas du tout. Nous avons fait une très bonne première période, avec des occasions, mais nous n'avons pas réussi à marquer. Et ensuite, la seconde période a été un peu moins bien, mais nous ne méritions pas cette défaite à l'ultime minute. Le résultat n'est pas au rendez-vous, donc c'est un pas en arrière. Je n'ai rien à reprocher à mes joueurs. Nous étions bien dans le match et l'Espanyol ne s'est pas créé beaucoup d'occasions. Je suis un peu en colère pour mes joueurs, le fait d'avoir pris un but à la dernière minute face à un adversaire qui n'a pas eu beaucoup d'occasions, c'est difficile. Mais nous nous en relèverons."









