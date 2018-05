Liga: L'hallucinant chiffre qui fait de Barça-Madrid, un événement mondial ! C'est hier dimanche soir à 20h45 qu'a eu lieu le dernier Clasico de la saison 2017-2018 entre le FC Barcelone et le Real Madrid. Si sur le plan sportif il n'y avait pas d'enjeu sérieux, cette rencontre a cependant attiré les regards de toute la planète football. Outre le duel toujours aussi succulent entre Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, "Marca" a rappelé aussi que cette opposition a réuni 32 footballeurs appelés à jouer le Mondial cet été en Russie. Un record toutes catégories et qui peut encore augmenter.

Rédigé par leral.net le Lundi 7 Mai 2018 à 11:18 | | 0 commentaire(s)|

C'est dans le camp du Barça que l'on trouve le plus d'internationaux mondialistes et la France est bien représenté dans cette liste, puisque les Bleus sont deuxièmes derrière l'Espagne : Piqué, Busquets, Iniesta, Jordi Alba (Esp), Umtiti, Dembélé, Digne (France), Paulinho, Coutinho (Bré),Semedo, André Gomes (Por), Ter Stegen (All), Rakitic (Cro), Messi (Arg), Luis Suarez (Uru), Yeri Mina (Col) et Vermaelen (Bel).

Du côté du Real Madrid, ils sont 15 à être en position de force pour disputer la Coupe du Monde en Russie, et là encore, c’est le contingent espagnol qui est en tête avec six joueurs : Sergio Ramos, Isco, Asension, Lucas, Carjaval, Nacho (Esp), Modric, Kovacic (Cro), Marcelo, Casemiro (Bre), Varane (Fra), Cristiano Ronaldo (Por), Kroos (All), Keylor Navas (Costa Rica), Achraf (Mar).















foot01.com











Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook