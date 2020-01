Liga: Le doublé de Casemiro permet au Real de prendre provisoirement la première place

Casemiro a fait du Benzema au Santiago Bernabéu. En l'absence de l'attaquant français, le milieu de terrain est rentré dans la surface pour donner la victoire 2-1 au Real.



Lucas Vázquez, de retour dans le onze de départ, centrait pour Casemiro et reprend le ballon de la tête et bat un Vaclík qui ne pouvait rien faire sur la frappe du Brésilien. Casemiro a signé son premier doublé en première division. Le milieu de terrain du Real Madrid avait déjà marqué le premier but du match 1-0 après une belle action entre lui et Jovic.



Quelques minutes après le premier but de la rencontre, Séville égalise grâce à son attaquant. C'est Luuk de Jong, après un contact avec le bras involontaire de Munir, qui a marqué pour égaliser 1-1.



Avec le troisième but de la rencontre, Casemiro a de nouveau donné l'avantage au Real Madrid, qui se bat pour être leader en Liga. Il permet donc au Real de reprendre provisoirement la première place de la Liga, deux points devant le FC Barcelone, qui reçoit Grenade dimanche.



Besoccer

