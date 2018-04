Le départ de Neymar, pas si dévastateur que ça



Le tremblement de terre a eu lieu. Mais il n’a pas fait imploser le Barça, comme tous les observateurs le supposaient. Délesté de son joyau brésilien Neymar, parti l’été dernier contre les 222 millions d’euros de sa clause libératoire, le Barça semblait avoir perdu très gros. A l’arrivée, la manne financière a permis au Barça d’enrôler Ousmane Dembélé, de muscler son milieu de terrain avec Paulinho – très vite efficace sur le terrain –, de densifier son secteur défensif avec Yerry Mina et Nelson Semedo et l’hiver dernier, d’aller chercher à Liverpool le fruit de ses désirs, Philippe Coutinho. En clair ? Si le Barça a perdu la MSN, il a gagné en équilibre et en solidité – le Barça a la 2e meilleure défense de Liga, avec 20 buts encaissés -, point sur lequel s’est appuyé Ernesto Valverde cette saison. Avec bonheur donc.



Un nouveau record d’invincibilité (série en cours)

Pourtant, cet exercice 2017-18 n’était pas parti sur de bonnes bases, dans la foulée du départ de Neymar. Le Barça cède la Supercoupe d’Espagne, s’inclinant lors des deux rencontres (3-1 au Camp Nou, 2-0 à Madrid) et le spectre du fantasque brésilien plane alors. Mais en Liga, le Barça se met vite au diapason et aligne les matches sans défaite. Tant et si bien que les records finissent par tomber. Notamment la semaine dernière, lors du succès à domicile contre Valence (2-1), avec un 39e match d’affilée sans revers en Liga, soit un de plus que la Real Sociedad, qui avait établi le record précédent en 1979 et 1980. Vainqueur ce dimanche de La Corogne, le Barça porte provisoirement ce total à 40 et, est bien parti pour aller décrocher un autre record: celui d’être la première formation depuis les années 1930 à finir le championnat invaincu. Depuis un certain… Real Madrid saison 1931-32, dans une Liga à l’époque seulement disputé à 10 équipes (18 journées).



La Ligue des champions, la seule (et grosse) sortie de route



Invincible en championnat donc, le Barça, qui a fait le doublé avec la Coupe d'Espagne, a longtemps fait office de favori sur la scène européenne. Mais le rêve continental est passé, une année de plus, pour les Blaugrana et il s’est encore éteint en quarts de finale… encore face à une équipe italienne. Après la Juventus de Turin, c’est la Roma cette fois qui a eu raison du club catalan, victime à son tour d’une remontada (défaite 3-0) après avoir remporté le match aller (4-1). Le gros point noir d’une équipe catalane, incapable de hausser le ton, le rythme et son niveau d’intensité en C1 comme en Liga.









