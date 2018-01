Ligue 1- 5e journée retard: le Casa Sports enfonce GFC

En match retard de la 5e journée de la Ligue 1, Guédiawaye Fc s’est incliné devant Le Casa Sports (0-1), hier au stade Amadou Barry. Avec ce succès, le club de Ziguinchor remonte à la 9e place, alors que Guédiawaye Fc est toujours bon dernier.



Après une première période insipide ou les deux équipes se sont contentées de défendre leur but, la seconde a été plus animée avec des belles phases de jeu de la part et d’autre. A la 50e minute de jeu le Casa se procure la première occasion de la partie avec cette frappe écrasée de Jean Jacques Ndecky qui passe à côté du but de Matar Dème. Les visiteurs vont se montrer plus menaçants, mais n’arrivent pas à perturber l’organisation défensive adverse.



Youssouf Badji ne n’applique pas suffisamment pour tromper le portier de GFC (60’). Il a fallu attendre la 75e minute pour voir la première incursion des locaux. Suite une attaque placée, Moussa Sima déclenche une puissante frappe, mais Khadim Thioub s’emploie pour pousser la balle en corner. L’action qui s’ensuit ne donne rien. Gfc montre une meilleure organisation que lors de ses précédentes sorties. Mais, il lui manque l’application dans le dernier tiers.



Dans les arrêts de jeu, le Casa Sports va inscrire un but assassin et litigieux à la fois. Tout est partie d’une faute sur un joueur de GFC non sifflée par l’arbitre, qui a laissé le jeu se poursuivre. Un attaquant du Casa Sports, de la main, devance la sortie de Matar Deme qui arrête de jouer tout comme sa défense, croyant que l’arbitre allait intervenir. Les joueurs du Casa continuent leur action et Maty Fatty de la tête ouvre la marque au grand bonheur d’Allez Casa (90’+2). Guédiawaye FC crie au scandale mais le fait est là.



Le Casa décroche sa deuxième victoire d’affilée de la saison et remonte à la 9e place. Les banlieusards stagnent à la 14e place et vont aborder la tête dans les chaussettes le match contre le Jaraaf, dimanche.