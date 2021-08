Ligue 1: Ces trois Lions de la Téranga qui font la fierté du Sénégal Le pays des Lions de la Teranga est depuis des lustres, l’un des plus grands pourvoyeurs de grands talents pour le championnat de France. Certains clubs tels Metz ont même noué des accords avec des équipes sénégalaises, pour récupérer les meilleurs talents qui s’illustrent au sein de leurs effectifs. Le point sur trois Lions de la Téranga qui brillent en Hexagone.

1- Idrissa Gana GuèyeLe milieu de terrain sénégalais est l’un des meilleurs joueurs africains à son poste. Idrissa Gana Gueye l’a encore montré une nouvelle fois, en inscrivant un but d’anthologie vendredi 28 août 2021 lors d’une victoire du PSG 4-2 contre Brest à l’occasion de la 3e journée de Ligue 1. Il est d’ailleurs possible de miser sur la victoire du PSG en ligue 1 sur un des meilleurs bookmakers en France . Après un premier passage réussi à Lille entre 2009 et 2015, Gana signe pour quatre ans à Aston Villa en Premier League. Dès sa première saison, il s’impose comme un des meilleurs milieux défensifs d’Angleterre.En effet, seul N'Golo Kanté réussit plus de tacles et d'interceptions que lui en championnat lors de sa première saison sous le maillot des Villans, cependant relégués à l'issue de la saison. Guèye joue 38 matches avec Aston Villa avant de signe à Everton, de nouveau pour 4. Dans l’autre club de la ville de Liverpool, le Lion de Sénégal confirme son statut chez les Toffees et pousse le PSG à débourser 32 millions d’euros pour le recruter en juin 2019. En sélection, le joueur de 31 ans fait partie des plus expérimentés de la génération actuelle du Sénégal. Il compte 72 capes pour 5 buts.2- Pape Matar SarrFormé à Génération Foot, un club partenaire du FC Metz, Pape Matar Sarr rejoint les Messins en octobre 2020 et y fait ses débuts deux mois plus tard, à seulement 18 ans. Le jeune Sénégalais s’impose rapidement comme un élément clé de l’effectif de Frédéric Antonetti. Même dans les performances plus compliquées de son équipe, le prodige réussit toujours à sortir la tête de l’eau. Il fait partie des meilleurs jeunes du championnat de France et suscite la convoitise de plusieurs clubs anglais.Depuis le début du mercato, il est annoncé avec insistance en Premier League notamment, à Aston Villa. Avec l’équipe nationale, Papa Matar Sarr a reçu sa première convocation le 26 mars 2021 et devrait s’inscrire dans la durée comme un des premiers choix du coach Aliou Cissé. Pour le consultant sportif Varieur Montague , c’est un des joueurs sur qui compter pour les années à venir.3- Abdou DialloAbdou Diallo est né le 4 mai 1996 à Tours en France, mais a choisi de porter le maillot du Sénégal depuis 2021. Un choix qu’il a pris du temps à opérer puisque le latéral droit du Paris Saint-Germain a longtemps fait les beaux jours des sélections de jeunes de l’équipe de France et a même été capitaine des U16.Formé dans différents clubs dont l'Angoulême CFC puis le Tours FC, c'est à l'AS Monaco que Diallo termine sa formation et signe professionnel. Il part gagner du temps de jeu en prêt au SV Zulte Waregem puis quitte la Principauté malgré le titre de champion de France 2017, pour gagner du temps de jeu.Il s'engage avec le FSV Mayence et se fait remarquer en Bundesliga. Le Borussia Dortmund le recrute au bout d'un an et Diallo s'impose dans ce club jouant la Ligue des champions . Après une seule saison, il fait son retour en France et signe au Paris Saint-Germain le 16 juillet 2019 pour 32 millions d’euros. Le 26 mars 2021, Abdou faite sa première sélection en étant titularisé face au Congo pour les éliminatoires de la CAN 2022. Le défenseur de 25 ans sera sauf retournement invraisemblable de situation, parmi les Lions de la Téranga qui tenteront de décrocher le premier sacre continental du pays en janvier prochain au Cameroun.





