Ligue 1: Gana Guèye dans le top 30 des joueurs les mieux payés ! Découvrez son salaire brut par mois Le journal "L'Équipe" dévoile ce vendredi 7 février, le classement des footballeurs les mieux payés du championnat de France de Ligue 1.





Les onze premières places sont occupées par des Parisiens, Neymar en tête, devant Kylian Mbappé et Thiago Silva. Les joueurs du PSG occupent donc les dix premières places du classement des salaires de Ligue 1. Le milieu de terrain sénégalais Gana Guèye occupe la 16e place dans ce classement.



Recruté l’été dernier pour 30 millions d’euros, Gana émarge à 500.000 euros bruts par mois. Il devance l’algérien Islam Slimani, 27e avec 380. 000 euros par mois.



Découvrez le classement:



1. Neymar (PSG) avec 3 060 000 €



2. Kylian Mbappé (PSG) avec 1 910 000 €



3. Thiago Silva (PSG) avec 1 500 000 €



4. Edinson Cavani (PSG) avec 1 345 000 €



5. Marquinhos (PSG) et Marco Verratti (PSG) avec 1 200 000 €



7. Angel Di Maria (PSG) avec 1 100 000 €



8. Keylor Navas (PSG) avec 1 000 000 €



9. Mauro ICardi (PSG) avec 800 000 €



10. Leandro Paredes (PSG) 750 000 €



11. Presnel Kimpembe (PSG) avec 670 000 €



12. Wissam Ben Yedder (Monaco) et Ander Herrera (PSG) avec 650 000 €



14. Julian Draxler (PSG) et Cesc Fabregas (Monaco) avec 600 000 €



16. Kevin Strootman (Marseille), Dimitri Payet (Marseille) et Idrissa Gueye (PSG) avec 500 000 €



19. Tiémoué Nakayoko (Monaco), Pablo Sarabia (PSG) et Abdou Diallo (PSG) avec 450 000 €



22. Florian Thauvin (Marseille) avec 422 000 €



23. Memphis Depay (Lyon) avec 420 000 €



24. Thilo Kehrer (PSG) avec 410 000 €



25. Anthony Lopes (Lyon) et Steven Nzonzi (Rennes) avec 400 000 €



27. Islam Slimani (Monaco) avec 380 000 €



28. Steve Mandanda (Marseille) avec 360 000 €



29. Bertrand Traoré (Lyon) avec 350 000 €



30. Valère Germain (Marseille) avec 330 000 €

