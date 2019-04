Ligue 1 : Habib Bèye désigné meilleur consultant Selon un sondage réalisé auprès des joueurs, Habib Bèye (Canal+) est le consultant préféré. A contrario, Pierre Ménès (Canal+) est celui qu'ils aiment le moins.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Avril 2019 à 15:38 | | 0 commentaire(s)|

France Football a publié les résultats d'un sondage réalisé auprès de 108 joueurs de Ligue 1. L'ancien capitaine de l'OM a été élu "consultant préféré" avec 51 % des voix et devance notamment Omar Da Fonseca (beIN Sports, 21 %) et Eric Carrière (Canal+, 15 %).



Pierre Ménès a quant à lui obtenu le titre de consultant le moins aimé (30 % des suffrages). Il précède Daniel Riolo (RMC, 25 %) et Christophe Dugarry (RMC, 23 %). Enfin, Christophe Jallet est considéré comme le meilleur "futur bon consultant", avec 19 % des suffrages.















Source: Topmercato.com

