Ligue 1 J7: DSC bat le Jaraaf et se relance Le DSC est allé surprendre le Jaraaf (0-1), ce samedi, au Stade Ibrahima Boye, lors de la 7e journée de Ligue 1. Ainsi, les Académiciens se relancent et stoppent la série de leurs adversaires du jour.

Rédigé par leral.net le Dimanche 27 Novembre 2022 à 10:27

Auteur jusque-là d’un début de saison compliqué, Dakar Sacré-Cœur a parfaitement repris du poil de la bête en Championnat. Alors qu’il n’avait plus connu la victoire depuis son succès contre Diambars (2-1) pour la première journée, le DSC est allé battre le Jaraaf (0-1) au Stade Ibrahima Boye, ce samedi.



Les hommes de Youssouph Dabo restaient sur quatre rencontres d’affilées sans connaître le moindre revers (3 victoires, 1 nul). Et alors qu’il détenait encore la meilleure défense du Championnat (avec la SONACOS), le Jaraaf s’est incliné sur un but marqué par Moussa Kanté à la 69e minute de jeu.



Ainsi, avec cette défaite, les Vert et Blanc, désormais 5e avec 11 points, manquent l’occasion de prendre provisoirement la première place du classement, avant les rencontres du Casa Sports et du Guédiawaye FC ce dimanche. De son côté, Dakar Sacré-Cœur remonte provisoirement à la 8e place et n’a que deux points de retard sur son adversaire du jour.

