Ligue 1 (J9): Le Casa Sports coule à Rufisque devant TFC (4-2) Balloté et malmené par une grosse équipe du Teungeuth FC, le Casa Sports a perdu ce dimanche 4-2 contre TFC en marge de la neuvième journée de Ligue 1.

Lundi 12 Décembre 2022

Après avoir repris son fauteuil de leader grâce à sa victoire 3-1 sur Guédiawaye FC mercredi dernier en marge de la 8ejournée, le Casa Sports qui se déplaçait à Ngalandou Diouf a lourdement chuté contre le Teungueth FC 7e du championnat avant cette rencontre. Alors qu’ils n’ont plus gagné depuis la troisième journée, les hommes de Mbaye Badji ont donné une leçon de football au Casa Sports avant de le battre sur le score de 4-2.



Grace à un but matinal de Mbaye Jacques (2e) et un sublime coup franc de Cheikh Sidibe (31e) après un autre but de Youssoupha Sagna (25e), le TFC est allé à la pause sur le score de 3-1 puisque Kassama va réduire le score à la 35e minute.



Au retour des vestiaires, les carottes étaient déjà cuites mais le score continuera à evoluer. Elhadji Omar Fall signe le 4ebut des Rufisquois avant que le Casa ne reduise une nouvelle fois le score (4-2). Le match sera scellé sur ce score prolifique sur la pelouse du stade Ngalandou Diouf.



Sur une bonne dynamique dernièrement avec une seule défaite après huit journées, le Casa Sports équipe championne du Sénégal en titre a ainsi concédé sa deuxième défaite de la saison et perd par la même occasion la première place du classement.

