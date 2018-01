Ligue 1-L'Us Ouakam programmée pour la 10e journée: Ce qui va obligatoirement changer A la faveur d'une interview avec le quotidien sportif "Record", le président de la Ligue de football amateur et 2e vice-président de la FSF Abdoulaye Sow, a listé quelques aménagements assez conséquents qu'induit le retour à la compétition de l'Us Ouakam, suite à la décision du TAS.

" .../ La Direction technique nationale et la Direction exécutive de la Ligue Professionnelle de football vont se conforter pour conformer le calendrier dès la semaine prochaine pour qu'on ait un nouveau calendrier qui tienne compte de cette nouvelle exigence du TAS.



La dernière mesure qui concerne les descnetes et les montées , le principe est de rester conforme à la Déclaration de Dakar qui veut une Ligue 1 de 1 à 14 (équipes), une Ligue 2 de 2 à 14 et la même organisation du championnat amateur, c'est-à-dire 2 poules de 12 en National 1 et 4 poules de 8 en National 2.



Donc, il y aura forcément 3 équipes qui vont descendre en Ligue 2 et il y aura des répercussions jusqu'en National 2. Ces répercussions-là seront analysées par la Direction technique nationale qui a reçu pour instruction, avec la Direction exécutive de la Ligue Professionnelle de football, de faire des propositions qui seront adoptées par le Comité d'urgence et entérinées par le Comité exécutif de la Fédération de football. "

