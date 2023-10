Ligue 1 / Le match OM-OL annulé, après de graves incidents... : Les explications de l'arbitre Le match de clôture de la dixième journée de Ligue 1 entre l'OM et l'OL, a été annulé en raison de graves incidents avant la rencontre. Fabio Grosso a été blessé dans le caillassage du bus des joueurs et du staff. "iGFM"

Pas d'Olympico entre l'OM et l'OL, ce dimanche soir, en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Le match a été reporté en raison des graves incidents qui ont émaillé les heures avant la rencontre.



Le bus transportant les joueurs et le staff lyonnais, a été caillassé sur le chemin du Vélodrome. Deux vitres ont été brisées par deux pavés, Fabio Grosso et son adjoint ont été touchés. Le coach de l'OL a dû se faire suturer le visage, touché au dessus de l'oeil.



Les explications de l'arbitre



L'arbitre François Letexier a expliqué la décision d'annuler le match, dans une courte conférence de presse: " Une réunion de crise a eu lieu, elle a permis de prendre l'avis des parties prenantes, à la suite des constatations des blessures des membres du staff lyonnais.



L'OL ne souhaitait pas que la rencontre ait lieu. S'agissant de la décision de l'OL et du protocole que la Ligue a établi en la matière, la décision a été prise de ne pas débuter la rencontre. Elle n'aura pas lieu, la décision est désormais actée. La suite des événements, ce seront des rapports établis aux autorités compétentes ".





La ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castera, a réagi sur RMC: " Oui, c'était la bonne décision. C'est totalement consternant. C'est révoltant, ces actes faits de haine, de bêtise, la négation même des valeurs du foot et du sport, c'est hallucinant. Il faut vite retrouver les auteurs, qu'ils soient sévèrement sanctionnés.



Face à la gravité des faits, la Ligue prend la bonne décision. J'apporte tout mon soutien à l'OL, son entraîneur, son adjoint. J'ai une pensée pour les supporters qui se faisaient une joie de suivre ce match. Cette décision s'imposait. En termes d'équité sportive, c'était ce qu'il fallait faire. On a aussi besoin de marquer le coup ".



