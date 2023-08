Ligue 1 Sénégalaise: L'As Douane rejoint la ligue 2 sénégalaise L'As Douane rejoint la ligue 2 sénégalaise. Les gabelous sont relégués à la 2e division du foot professionnel sénégalais après leur défaite 1 zéro ce soir lors de la 26e et dernière journée face au Casa Sport.

La Douane et le Cneps excellence sont les deux clubs qui évolué en Ligue 1 et seront relegués en Ligue 2.



Parallèlement, Jamano de Fatick et l'Us Ouakam seront en ligue 1 la saison prochaine après avoir réussi leur montée.



Rappelons le, Génération Foot est sacré champion du Sénégal cette année en ligue 1.





