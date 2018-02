Ligue 1- Souvent victime d’agressions : «Qu’on protège Ismaila Sarr comme Neymar » Rennes commence à en avoir marre des agressions, que subit son joyau Ismaila Sarr en Ligue 1. Après Théophile Catherine, c’est Kylian Mbappe, qui vient de blesser l’international sénégalais. Et pour Rennes et Pierre Menés, trop, c’est trop.

Ce vilain geste, qui a déchiré les bas du milieu excentré du Sénégal, a poussé les dirigeants de Rennes à demander, aux arbitres, la protection de leur pépite. « Ismaila est un joueur qui est très sollicite par les coups. Je veux bien que l’on protège Neymar et les joueurs créatifs, mais Ismaila Sarr est un joueur qui prend énormément de coups. Même si la faute n’était pas intentionnelle, j’espère qu’elle n’est pas trop grave. Je ne pense pas que ce soit contraignant pour la suite, mais il faut qu’il fasse des examens demain », invite son entraineur Sabri Lamouchi.



Le coup de gueule de Pierre Menés

« J’ai un coup de gueule. C’est le traitement qu’a reçu Ismaila Sarr, parce que quand on dit que Neymar prend trop de coups au PSG, on dit qu’on ne veut pas le laisser jouer. Quand le président Aulas prend la défense de Fekir, on le traite de pleureuse. Mais là, y a pas le PSG, y a pas Lyon. Sarr, à chaque fois qu’il accélère, il se fait découper. Il s’est retrouve trois fois à faire appel aux soigneurs et c’est anormal.



Faut-il rappeler que ce joueur a été gravement blesse par Théophile Catherine à Geoffroy Guichard, qu’il a été absent trois mois et demi. En France, on a un vrai problème avec les joueurs qui dribblent. On ne sait pas les protéger. Alors évidemment, pas question de leur laisser faire tout ce qu’ils veulent avec la balle, mais au moins quand ils sont durement touchés, que les défenseurs soient sanctionnés », dézingue le consultant de Canal+, repris par wiwsport.

