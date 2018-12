Ligue 2 - Us Ouakam-CNEPS 0-1 : Lamine Dieng démissionne puis se ravise Défait (0-1) en Coupe de la Ligue par CBNEPS samedi au stade Leopold Sédar Senghor, l’USO confirme son début de saison poussif. Tancé par un de ses joueurs, le coach de l’USO, Lamine Dieng, sous le coup de la colère, a démissionné avant de revenir sur sa décision quelques minutes plus tard.

Aprèss son succès de la 4e journée de Ligue 2 face à Amité Fc de Thiès, (3-0), l’USO défiait samedi soir, une autre équipe thiessoise, le CNEPS.



Faibles offensivement et peu convaincants dans l’entrejeu, les Ouakamois se sont inclinés 1-0 après prolongation. En désaccord avec les choix du coach de l’avoir laissé sur le banc, un joueur ouakamois a eu des mots aigres-doux à l’encontre de Lamine Dieng. Très remonté, ce dernier a annonçé sa démission à la fin du match. Il a fallu une longue intervention de ses adjoints, des membres du staff et quelques cadres du vestiaire, pour que le coach revienne sur sa décision de jeter l’éponge.













