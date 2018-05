Ligue Europa: "L’OM a les moyens de gagner" selon Zidane, qui connaît bien l'Atlético

En marge d’un match de gala organisé en Corse par Pascal Olmeta, l’entraîneur du Real Madrid Zinedine Zidane s’est exprimé sur la finale de Ligue Europa entre l’OM et l’Atlético Madrid. Et il estime que son club de cœur a les moyens de l’emporter mercredi, sur la pelouse du Groupama Stadium.



Même lors d’un match de gala à Bastia, au stade Armand-Cesari, organisé par Pascal Olmeta et son association "Un espoir, un sourire pour la vie", il a la tête à mercredi, lui aussi, et à cette finale de la Ligue Europa entre l’OM et l’Atlético Madrid.



Zinedine Zidane s’est confié lundi soir sur le rendez-vous européen de mercredi, au Groupama Stadium. Et se veut positif pour le club olympien, lui, le natif de Marseille, qui a grandi dans la cité de la Castellane, dans les quartiers Nord.



Zidane: "Je crois en les chances de l'OM"



"C'est une très grosse performance que d'arriver en finale. Ils ont fait un super parcours. Une finale se joue sur des détails. Ce sont deux grands clubs face à face, deux institutions mais l'OM a les moyens de gagner, assure "Zizou", qui disputera la semaine suivante la finale de la Ligue des champions (sa 3e consécutive) face à Liverpool. Je n'ai pas de conseils à donner même si je connais l'Atletico. Je crois en les chances de l'OM."













Rmc