Ligue Europa : Marseille-Salzbourg et Arsenal-Atletico en demi-finales

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Avril 2018

Marseille sera opposé à Salzbourg en demi-finales de la Ligue Europa. L'autre confrontation mettra aux prises Arsenal à l'Atlético de Madrid.



Marseille sera opposé à Salzbourg en demi-finales de l'épreuve. Le match aller aura lieu au Vélodrome le 26 avril et le retour à la Red Bull Arena le 3 mai.



Les deux équipes se sont déjà affrontées en phase de groupes : l'OM n'avait su marquer lors de ces rencontres (0-1, 0-0) et avait fini au classement derrière l'équipe autrichienne, qui avait remporté le groupe.



L'autre confrontation mettra aux prises deux géants anglais et espagnol, Arsenal à l'Atlético de Madrid.













L’Equipe

