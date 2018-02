Ligue Europa : Naples de Koulibaly, éliminé par Leipzig Le leader du championnat d’Italie, Naples, a payé très cher sa défaite 1-3 à domicile à l’aller contre Leipzig et est éliminé de l’Europa League dès les seizièmes de finale malgré un match solide et une victoire 2-0 jeudi en Allemagne.

Rédigé par leral.net le Vendredi 23 Février 2018 à 09:12 | | 0 commentaire(s)|

Piotr Zielinski avait pourtant rapidement lancé les Napolitains en ouvrant le score dès la 33e minute, sur un centre de la gauche de Lorenzo Insigne.



Insigne, qui a fait très mal à la défense allemande, a ensuite marqué à la 86e minute. Trop tard pour permettre aux siens d’arracher une qualification in extremis.



Après la douche froide de l’aller, Maurizio Sarri avait effectué cinq changements. Le Brésilien Allan au milieu et Insigne devant, qui avaient débuté l’aller sur le banc, étaient de nouveau titulaires. L’international belge Dries Mertens, suspendu au match aller, retrouvait quant à lui sa place en pointe.



Leipzig a joué pour sa part sans sa star du milieu de terrain Naby Keita (claquage) ni son patron de la défense Willi Orban (points de suture au genou). La défense centrale était confiée à deux Français de moins de 20 ans, Konate (18 ans) et Upamecano (19 ans), qui a spectaculairement sauvé son camp à la 83e devant Jose Callejon. Mais les trois buts encaissés à domicile étaient un handicap trop lourd pour Naples. Avec un point d’avance sur la Juventus en championnat, le Napoli va maintenant pouvoir se concentrer sur le Scudetto.



Leipzig, qui découvre l’Europe cette saison pour la première fois de son histoire, devra resserrer quelques boulons pour aller plus loin, avec 14 buts encaissés en 8 matches, entre la phase de poule de Ligue des champions et ces seizièmes de finale d’Europa League.









Ouest France

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook