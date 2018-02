Ligue des Champions: Ancelotti évoque le choc Real-PSG Lors d’un entretien avec le Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti s’est exprimé sur deux de ses anciens clubs, le Real Madrid et le PSG, et évidemment leur double affrontement à venir en LDC.

Rédigé par leral.net le Jeudi 1 Février 2018 à 12:47 | | 0 commentaire(s)|

Le Real va mieux

Ils ont bien réagi contre Valence, je ne pense pas qu’ils soient en crise, mais la seule compétition que Madrid peut remporter désormais, c’est la Ligue des Champions, alors ils vont se concentrer là-dessus.



Paris vs Madrid

Il faudra surveiller ce que fait Zidane en Champion's League. S’il bat Emery, il sera très difficile de les arrêter ensuite parce qu’ils ont un joueur qui ne veut jamais perdre, Cristiano Ronaldo.



Evolution du PSG

« Le PSG a tout pour gagner la Champion's League. Ils ont Neymar et Mbappé, ils ont acquis plus d’expérience et plus de qualité que l’année dernière, ils sont plus mûrs et plus dangereux.



Qui est favori cette année ?

À ce jour, Manchester City est le favori pour la Champion's League. Ils sont meilleurs que United d’un point de vue technique, mais on ne peut jamais savoir…

