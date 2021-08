;Ligue des Champions: Edouard Mendy entre dans l’histoire L’excellent gardien de Chelsea Edouard Mendy, vainqueur de la Ligue des champions, a été élu gardien de la saison 2020-2021. Un an après son arrivée à Chelsea, l’international sénégalais de 29 ans a été sacré meilleur gardien de la Ligue des champions 2020-2021, trois mois après le sacre des Blues en finale de la compétition devant Manchester City.

Rédigé par leral.net le Jeudi 26 Août 2021 à 19:03 | | 0 commentaire(s)|

Edouard Mendy devance Thibaut Courtois (Real Madrid) et Ederson (Man City) et succède ainsi à Manuel Neuer (Bayern).



Originaire du Havre mais recalé par le centre de formation du HAC, il a débuté à l’AS Cherbourg, en National, est ensuite passé par la réserve de l’OM, avant de se révéler au Stade de Reims et de confirmer son talent au Stade Rennais, un club breton qui l’a vendu pour 25 millions d’euros, il y a un an à Chelsea.



Edouard Mendy devient le premier gardien africain à être honoré en Ligue des Champions, mais aussi le premier natif de France à inscrire son nom à ce palmarès prestigieux.



Lancé en 1998, le trophée de meilleur gardien européen a été décerné à des légendes comme Peter Schmeichel, Oliver Kahn, Gianluigi Buffon, Petr Cech ou Edwin van der Sar.





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos