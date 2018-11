Ligue des Champions: Le Barça qualifié et assuré de la première place, Tottenham survit Décimé, le Barça s'est encore appuyé sur Lionel Messi pour s'imposer à Eindhoven (2-1). Ce succès lui permet de s'assurer la première place du groupe. Tottenham a battu l'Inter (1-0) et s'est relancé pour la qualification.

Rédigé par leral.net le Jeudi 29 Novembre 2018 à 09:50 | | 0 commentaire(s)|

Sans Suarez, Umtiti, Roberto, Rafinha ni Arthur, le Barça a souffert sur la pelouse du PSV Eindhoven (6 tirs cadrés contre 10, 22 frappes adverses concédées). Mais il s'est imposé, tout de même (2-1). Un succès qui lui permet de valider, déjà, son ticket pour les 8es de finale. Sa place de premier du groupe est aussi assurée.



Après trois matches sans victoire, toutes compétitions confondues, les Catalans ont été fébriles à l'image d'un Ter Stegen pas du tout dans son match. Les Néerlandais en ont profité, et ils ont été très intéressants offensivement. À la pause, ils avaient cadré quatre fois et touché trois fois les montants adverses (16e, 44e, 44e) !



Vidal, lui, avait vu Rosario puis Angelino sauver deux de ses tirs sur la ligne de but en l'espace de quelques secondes (35e).



La deuxième période blaugrana a été bien meilleure. Seul Barcelonais à surnager avant la pause, Lionel Messi n'a pas flanché. Après avoir testé Zoet (49e), il s'est appuyé sur le Français Dembélé pour pénétrer dans la surface, effectuer un petit numéro et tirer dans la lucarne (61e). Dix minutes plus tard, le coup franc de l'Argentin a été poussé au fond par Piqué (70e). Messi a marqué six fois en trois matches de C1 cette saison ! En fin de rencontre, de Jong a sauvé l'honneur local, de la tête (83e), mais le PSV terminera dernier de ce groupe. Entré en jeu, Malcom a manqué plusieurs occasions.



Tottenham a encore de l'espoir

De son côté, Tottenham a battu l'Inter (1-0). Les Spurs peuvent encore se qualifier pour les 8es, et c'est plutôt logique après leur match de ce mercredi. Winks aurait pu ouvrir le score dès la 38e mais son tir lointain a échoué sur la barre. Totalement dépassé (aucun tir cadré à la pause), le club lombard a été contraint de se réorganiser avec la blessure de Nainggolan.



Les visiteurs ont longtemps fait le dos rond, de Vrij empêchant notamment Kane de marquer à l'heure de jeu. C'est finalement une charge de Sissoko qui a fait basculer la rencontre. Le Français a trouvé Alli dans la surface, qui a remis de manière géniale pour Eriksen. Dans les arrêts de jeu, Dier a sauvé un tir d'Asamoah sur sa ligne.



Afin de passer au tour suivant, Tottenham ne devra pas faire un moins bon résultat que l'Inter lors de la 6e journée. Le problème, c'est que les Anglais vont à Barcelone alors que les Italiens reçoivent le PSV.











L’Equipe

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook