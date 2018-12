Ligue des Champions: Man-United vs PSG et Lyon vs Barcelone, les clubs Français pas vernis

Rédigé par leral.net le Lundi 17 Décembre 2018 à 11:37 | | 0 commentaire(s)|

Le Paris Saint-Germain et l'Olympique lyonnais connaissent leur adversaire en huitièmes de finale de la Ligue des champions. Pour Paris, il faudra se défaire de Manchester United et Lyon défiera Barcelone.



Le triple tenant du titre, le Real Madrid, devra se méfier de l'Ajax Amsterdam de Frenkie De Jong, courtisé par les plus grands clubs européens.



Pour finir, un gros choc en perspective entre Liverpool, 2e du groupe derrière le PSG, et le Bayern Munich.



Les affiches des 8es de finale

Schalke 04 (ALL)-Manchester City (ANG)

Atlético Madrid (ESP)-Juventus Turin (ITA)

Manchester United (ANG)-Paris SG (FRA)

Tottenham (ANG)-Borussia Dortmund (ALL)

Lyon (FRA)-FC Barcelone (ESP)

AS Roma (ITA)-FC Porto (POR)

Ajax Amsterdam (PB)-Real Madrid (ESP)

Liverpool (ANG)-Bayern Munich (ALL)



Les matches aller auront lieu le 12 et le 13 février, ainsi que le 19 et le 20 février. Les matches retour se dérouleront ensuite le 5 et le 6 mars, ainsi que le 12 et le 13 mars.















sport24

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos