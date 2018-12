Ligue des Champions - Réaction de Koulibaly Koulibaly après l’élimination de Naples: « C’est difficile… »

Battu par Liverpool de son homologue Sadio Mané à Anfield (1-0) hier soir, le Naples de Koulibaly est donc éliminé de la course aux huitièmes de finales de la Ligue des Champions.



L’aventure de Naples et de Kalidou Koulibaly s’arrêtent de nouveau prématurément comme l’an passé, le Napoli termine 3e de son groupe et ne verra pas les huitièmes. Réagissant sur son compte Twiter, le défenseur sénégalais étale sa grande déception « C’est difficile à accepter, mais c’est dans ces moments-là que nous devons être encore plus unis. Allons de l’avant! », a-t-il posté sur son compte Twitter.

