Ligue des champions : Choc Juventus vs Real Madrid à 18h45

Rédigé par leral.net le Mardi 3 Avril 2018 à 17:22 | | 0 commentaire(s)|

La Champions League revient ce soir à 18h45 avec le choc tant attendu, qui oppose la Juventus au Real Madrid.



En effet, c’est une affiche qui lance en grande pompe les quarts de finale aller de la Ligue des Champions ce mardi alors que mercredi le choc anglais entre Liverpool et Manchester City fait autant saliver.



Pour rappel, ce choc entre la Maison blanche (le Real) et la Vieille dame ( Juventus), c’est le remake de la finale de l’année dernier qui a vu le Real s’imposer par 4 buts à 1.



L’autre match opposera le Fc Seville au Bayern de Munich. Toutefois le Bayern est donné favori pour remporter cette manche aller des quarts de finale.



Programme de la première manche aller des quarts aller :



Mardi 3 avril 2018



18h45: Juventus-Real Madrid

18h45: Séville-Bayern Munich



Mercredi 4 avril 2018



18h45: Liverpool – Manchester City

18h45: Fc Barcelone – As Rome











Thierno Malick Ndiaye

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook