Ligue des champions : Sadio Mané et Liverpool griffent l'ogre mancunien à Anfield (3-0) Liverpool assomme les Citizens à domicile (3-0) en quart de finale aller et prend une grosse option pour figurer dans le dernier carré.

Rédigé par leral.net le Mercredi 4 Avril 2018 à 21:15 | | 0 commentaire(s)|

Liverpool fait très forte impression en battant largement Manchester City (3-0) à Anfield en quart de finale aller de Ligue des champions. Les Reds ont inscrit tous leurs buts en première période par Mohamed Salah (12e), Alex Oxlade-Chamberlain (21e) et Sadio Mané (31e). Grâce à cette belle victoire acquise à domicile, les joueurs de Jurgen Klopp prennent une grosse option pour la qualification en demi-finale.

Le coach allemand des Reds confirme qu'il demeure la bête noire de Pep Guardiola. Il est venu à bout une sixième fois fois de la tactique de possession de balle de son confrère en faisant pratiquer à ses joueurs un jeu direct et généreux de contre-attaque diablement efficace. Six, c'est plus que n'importe quel autre technicien sur la planète.

Privé de Sergio Aguero, de retour de blessure, Manchester City a été incapable de briller sur le plan offensif. Aucun tir cadré n'a été effectué par les joueurs de Pep Guardiola. Le jeu des Citizens penchait fortement à gauche avec un Leroy Sané qui s'est démené, mais sans succès à cause d'un Alexander-Arnold intraitable en face le long de la ligne de touche.

PAR ALEXANDRE BORDE (Lepoint.fr)

Les équipes :

Liverpool : Karius - Alexander-Arnold, Lovren, van Dijk, Robertson - Milner, Henderson (c), Oxlade-Chamberlain (86e, Moreno) - Salah, Firmino (72e, Solanke), Mané.

Manchester City : Ederson - Walker, Otamendi, Kompany (c), Laporte - Gündogan (57e, Sterling), Fernandinho, David Silva - De Bruyne, Gabriel Jesus, Sané



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook