Ligue1 : Génération foot championne, Sonacos reléguée en L 2 La 23-ème journée de la Ligue 1 jouée dimanche a donné les premiers enseignements de la saison, avec le sacre pour la deuxième fois, en trois ans, de Génération foot et la relégation de la SONACOS de Diourbel en Ligue 2.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Avril 2019 à 08:20 | | 0 commentaire(s)|

L’académie basée à Déni Biram Ndao (département de Rufisque) a réussi l’exploit de décrocher dimanche, à domicile, son deuxième titre en dominant (3-0) Mbour petite côte (MPC).



A trois journées de la fin du championnat, Génération foot totalise 47 points (+23). Les protégés de l’entraîneur Demba Mbaye, engagé cette saison, devancent de 10 longueurs le Jaraaf.



L’année dernière, l’équipe de la Médina avait chipé le titre aux pensionnaires de Génération foot qui vont recevoir leur dauphin en demi-finale de la Coupe de la Ligue.



L’autre fait marquant de la 23-ème journée est la relégation de la SONACOS en Ligue 2. Les Diourbelois ont été battus (1-2) par l’US Gorée. Avec cette défaite, les huiliers sont condamnés de retourner en Ligue 2, deux saisons après leur montée.



Au même moment, la Linguère de Saint-Louis a réussi une bonne opération en battant (3-2) l’AS Pikine. Comme l’année dernière les Saint-louisiens peuvent se rattraper dans les ultimes journées mais ils sont toujours relégables avec 22 points (-11).



Les résultats de la 23-ème journée de Ligue 1 : Génération Foot - Mbour Petite Côte (3-0), AS Pikine - Linguère (2 - 3), Gorée - SONACOS (2 - 1), Niary Tally - Jaraaf (0- 1), Stade de Mbour - Douanes (0 - 0), Casa Sports - Teungueth FC (0-1).



APS

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos