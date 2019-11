Limitation des mandats électifs : le Bénin fait la leçon au Sénégal Alors qu’au Sénégal le débat sur un éventuel 3e mandat du président en exercice fait rage, le Bénin vient de prendre des mesures exceptionnelles sur la limitation de mandats électifs. Son parlement a adopté vendredi la révision constitutionnelle qui prévoit qu'un Président de la République ne pourra pas faire "plus de deux mandats dans sa vie" et "un député plus de trois mandats".

Rédigé par leral.net le Samedi 2 Novembre 2019 à 09:58 | | 1 commentaire(s)|

La nouvelle Constitution apporte une précision en indiquant que "le Président de la République ne peut faire plus de deux mandats dans sa vie", rapporte la BBC qui souligne que « l'ancienne formulation évoquait un mandat renouvelable une fois ».

La loi adoptée, à l'unanimité par les 83 députés de l'Assemblée, limite à trois le nombre de mandats législatifs.

Initialement, aucune limitation n'était jusque-là prévue pour les parlementaires béninois. La loi portant révision de la Constitution est une première au Benin depuis son adoption en 1990.

Les parlementaires ont indiqué jeudi leur volonté de voter rapidement la révision constitutionnelle et une quarantaine d'articles ont été modifiés en un temps record. Ce n’est pas tout. Selon la BBC, la révision constitutionnelle crée un poste de vice-président. Il est élu en duo avec le président de la République à la majorité absolue des suffrages lors d'un scrutin à deux tours. Le nouveau texte aboli la peine de mort et institue une meilleure représentation des femmes au Parlement. Le Parlement béninois est composé uniquement de députés de la majorité présidentielle, l'opposition ayant été exclue des législatives du 28 avril dernier à l'origine d'une crise politique qui avait provoqué des manifestations et des violences avec une dizaines de morts par balles.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos