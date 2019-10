Limogé: Sory Kaba était au courant avant sa sortie du dimanche

Rédigé par leral.net le Mercredi 23 Octobre 2019 à 11:20 | | 0 commentaire(s)|

L'ex-Directeur général des Sénégalais de l'extérieur, Sory Kaba, a-t-il posé un piège à l'Etat du Sénégal? En tout cas, c'est ce que prétend Le Quotidien, qui révèle que Me Kaba était informé de son départ depuis le 10 octobre dernier. Mieux, indique le journal, le Président Macky Sall lui avait trouvé un point de chute dans une ambassade.



Mais, M. Kaba qui n’était pas enchanté par sa nouvelle affectation, a cherché à se présenter en martyr de la transparence, violant ainsi le code de conduite établi par le chef de l’Etat lui-même. Occasion saisie lors d’une émission radio de la place, Sory Kaba aborde la question du 3e mandat, un sujet pour lequel le président Sall avait demandé à ses partisans de plus en parler.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos